بريطانيا تعلن تطعيم مواطنيها ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بداية الأسبوع المقبل.

وقال جونسون في كلمته بمناسبة موافقة بلاده على الاستخذام الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا، إن العاملين في القطاع الطبي والمقيمين في مراكز الرعاية، وكبار السن هم من أصحاب الاولوية في الحصول على اللقاح بالبداية.

وتفاخر جونسون، باعتباره دولته هي الأولى في العالم التي توافق على استخدام اللقاح، قائلا: "المملكة المتحدة أول دولة في العالم تطلب إمدادات من لقاح شركة فايزر".

وكان جونسون، علق على نبأ موافقة هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، لتكون المملكة المتحدة أول دولة في العالم ترخص الأمر.

وقال جونسون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لأمر رائع أن تعطي الهيئة الأذن الرسمي لاستخدام لقاح فايزر ضد كورونا"، مضيفا أنه سيبدأ توفيره في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وتابع: "أخيرًا سنتمكن بعد استخدام لقاح فيروس كورونا من العودة لحياتنا الطبيعية وتدوير عجلة الاقتصاد".

ووافقت بريطانيا، على استخدام لقاح فايزر، كأول دولة في العالم، خاصة بعد أن قدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أمس الأول، الاثنين، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.