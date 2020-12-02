ماكرون يخطط لزيارة لبنان للضغط على الطبقة السياسية بالإصلاحات المنشودة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يخطط لزيارة لبنان هذا الشهر للضغط على الطبقة السياسية هناك للقيام بالإصلاحات المنشودة في البلاد عقب تعرض العاصمة اللبنانية بيروت لانفجار هائل في أغسطس الماضي.
وقال ماكرون كلمة له بمؤتمر دعم لبنان إن "20% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر"، مشددًا على ضرورة الإسراع في العمل لإعادة بناء ميناء بيروت والأحياء التي تأثرت بالانفجار.
وأضاف ماكرون أنه "من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار ميناء بيروت ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لدعم هذا البلد".
وتابع: "ندعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية للإصلاح".
وكشف ماكرون عن نيته زيارة لبنان قائلًا: "سأعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية".
وأكد الرئيس الفرنسي أن "فرنسا تساهم في دعم الشعب اللبناني وهذا الدعم لا يمكن أن يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية ولا يمكنه أن يستبدل ضرروة تشكيل حكومة".
وستدرك قائلًا: "لن نتخلى عن ضرورة القيام بالإصلاحات وعن التحقيقات في ميناء بيروت".
وأوضح ماكرون أنه "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".
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