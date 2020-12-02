بسبب أدوية كورونا.. الإنتربول يصدر تحذيرًا خطيرًا لـ 194 دولة

حذرت الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، وكالات إنفاذ القانون حول العالم من شبكات إجرامية منظمة يمكن أن تحاول بيع لقاحات مزيفة يزعم أنها مضادة لفيروس كورونا أو تقدم على سرقة إمدادات طبية.

وقالت منظمة الإنتربول التي تتخذ من مدينة ليون بـ فرنسا مقرًا لها، اليوم الأربعاء، إنها أصدرت إنذارًا باللون البرتقالي إلى قوات الشرطة في 194 دولة تخطرهم بالاستعداد لاستهداف محتمل للقاحات فيروس كورونا سواء كان عن طريق الانترنت أو بشكل مباشر، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت المنظمة أن وباء فيروس كورونا تسبب بالفعل في سلوك إجرامي انتهازي غير مسبوق، محذرًا من أن هناك موجة جديدة من النشاط الإجرامي المرتبط بالتزوير والسرقة والإعلانات غير القانونية للقاح فيروس كورونا.

ودعا الانتربول إلى التنسيق الوثيق بين المسئولين الصحيين وقوات إنفاذ القانون، مع اقتراب الموافقة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك لضمان سلامة توزيع اللقاحات وتحديد المواقع غير القانونية التي تبيع المنتجات المزيفة.

وقال وزير الانتربول الدولي، الجنرال يورجن ستوك: "بينما تستعد الحكومات لطرح برامج التطعيم العام، تخطط العصابات الإجرامية للتسلل أو تعطيل سلاسل توريد اللقاحات، كما تستهدف الجمهور أيضًا من خلال مواقع الانترنت المزيفة واللقاحات المقلدة التي يمكن أن تشكل خطرًا جسيمًا على صحتهم وحتى حياتهم".

وأضاف: "من الضروري أن تكون قوات إنفاذ القانون مستعدة قدر الإمكان لما يمكن أن يحدث أو لما سيحدث بالفعل من نشاطات إجرامية مرتبطة بلقاح فيروس كورونا".