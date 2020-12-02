الصحة العالمية: الكمامة وحدها لا تحمي من كورونا.. وهؤلاء ممنوعون من ارتدائها

أصدرت منظمة الصحة العالمية، التوجيهات الجديدة حول طرق مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع تفشي الموجة الثانية من الجائحة في غالبية دول العالم.

ونصحت المنظمة في تقريرها الجديد بارتداء الكمامة للأشخاص فوق سن الـ 12 عاما، وذلك أثناء التواجد خارج المنزل، أو داخله في حالة وجود زائرين.

"الكمامة لوحدها لا تكفي"، هكذا أكد تقرير المنظمة على ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بغسل اليدين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن 3 أقدام "1 متر"، وعدم لمس الوجه، أو المصافحة، أو تبادل الأحضان.

وأوصت المنظمة بارتداء الكمامة في حالة وجود زيارة إلى المنزل، ما لم يكن المنزل يتوفر به تهوية مثالية، أو عدم القدرة على وجود تباعد بين الأفراد بمسافة 3 اقدام.

وحول استخدام الأطفال للكمامة، قالت المنظمة إنه ليس من الضروري ارتداء الأطفال حتى سن 5 سنوات للكمامات، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 11 عاما، يجب تحديد مدى المخاطر التي يتعرضون لها قبل اتخاذ قرار ارتداء الكمامة من عدمه.

وفيما يخص جودة الكمامة، شددت المنظمة على ضرورة أن تكون الكمامة القماشية مكونة من 3 طبقات، وأن تحافظ على التهوية للشخص الذي يرتديها.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطا بدنيا قويا يجب ألا يرتدوا كمامات، وكذلك الأشخاص المصابون بالربو.