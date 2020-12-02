نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولندا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة البولندية 13 ألفا و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليون و13 ألفا و747 حالة .

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" عن الوزارة إنه تم تسجيل وفاة 609 أشخاص آخرين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد الوفيات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 18 ألفا و208 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حتى الآن 622 ألفا و980 شخصا.

وأشارت "بي إيه بي" إلى أنه منذ أن وصل الفيروس إلى بولندا للمرة الأولى في مارس الماضي، فرضت البلاد عددا من التدابير لمكافحة انتشاره.

وفي 7 نوفمبر، فرضت الحكومة قيودا جديدة على الأسواق والترفيه والمدارس والفنادق، لمواجهة الموجة الثانية من كوفيد-19.

وسمحت السلطات بإعادة فتح المراكز التجارية في 28 نوفمبر، لكن المطاعم وصالات اللياقة البدنية ودور السينما والمسارح ستظل مغلقة حتى 27 ديسمبر على الأقل.