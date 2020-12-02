ماكرون: على الساسة تشكيل حكومة إصلاحية وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، فى كلمته خلال افتتاح "المؤتمر الدولى الثانى لدعم بيروت والشعب اللبنانى" فى باريس، بحسب "روسيا اليوم": "سأعود إلى لبنان فى ديسمبر الحالى للضغط على الطبقة السياسية".
ولفت إلى أنه "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولى للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".
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