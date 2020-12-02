البيت الأبيض يحذر من زيادة إصابات كورونا بعد عيد الشكر

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير الصادر عن فرقة عمل البيت الأبيض المعنية بفيروس كورونا، والموجه إلى كافة الولايات الأمريكية: "نحن فى وضع خطير للغاية بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقدرة المحدودة للمستشفيات".
ولفت التقرير إلى أن زيادة بالإصابات بعد عيد الشكر ستؤثر على الرعاية المقدمة لمرضى كورونا، وعلى الرعاية الطبية بشكل عام".
وتأتى التحذيرات فى الوقت الذى تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 150 ألف حالة جديدة يوميا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 98 ألف شخص مصاب بكورونا فى المستشفيات، مما يشكل ضغطا شديدا على قدرة المرافق الصحية.
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