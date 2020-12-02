وزير الخزانة الأمريكى: ترامب سيوقع على الحزمة الإغاثية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على الحزمة الإغاثية التى اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فى حال أقرها الكونجرس.





وقال منوتشين للصحفيين بحسب "روسيا اليوم" : "سيوقع الرئيس على اقتراح مكونيل الذى طرحه أمس.. نتطلع إلى إحراز تقدم فى ذلك".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكى، اقترحوا مشروع قانون إغاثى بقيمة 908 مليارات دولار، لتمويل إجراءات الإغلاق حتى 31 مارس.

ويتضمن مشروع القانون تخصيص 288 مليار دولار من مساعدات الأعمال الصغيرة، مثل قروض برنامج حماية الراتب، و160 مليار دولار فى إعانة الحكومة المحلية والولاية، و180 مليار دولار لتمويل 300 دولار، فى الأسبوع معونة البطالة التكميلية حتى مارس.