جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولان بالأمم المتحدة أن إثيوبيا والمنظمة الدولية، توصلتا إلى اتفاق اليوم، للمساح بدخول المساعدات إلى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة فى إقليم تيجراى، حيث أعلنت القوات الاتحادية انتهاء عملياتها العسكرية ضد القوات المحلية.





وأكدت مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى إثيوبيا، آن انكونتر، فى تصريحات أن الاتفاق جرى توقيعه. وأشار مصدر بالأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية شكلتا مجموعة لوجستية لضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويعتمد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم فى إقليم تيجراى على المساعدات الغذائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا والأمم المتحدة تتفقان على وصول المساعدات الإنسانية لإقليم تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.