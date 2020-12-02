بايدن يخطط للإبقاء على أحد أعضاء إدارة ترامب في منصبه

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام الأمريكية إلى الإبقاء على كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) في منصبه، إذا لم يقدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على طرده.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلًا عن مصدر مقرب من بايدن، إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب لن يعزل مدير إف بي آي إذا لم يقم ترامب بطرده، موضحة أنها طلبت تأكيدًا من المكتب الصحفي لبايدن على تلك الأنباء لكنها لم تتلق ردًا حتى موعد نشر التقرير.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عند نقل السلطة من إدارة إلى أخرى، فإن عملية تغييرات الموظفين كقاعدة عامة لا تشمل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد ذكرت في وقت سابق الشهر الماضي، أن ترامب ناقش مرارًا مع مستشاريه مسألة طرد راي ووزير العدل الأمريكي، ويليام بار، بعد الانتخابات الأمريكية.
وأصيب ترامب بالإحباط إثر عدم قيام راي وبار بإجراء تحقيق ضد بايدن ونجله هانتر بايدن بسبب المزاعم المتعلقة بالفساد وعمل هانتر في أوكرانيا واستغلال منصب والده عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، في حال فشل في إثبات تزوير الانتخابات الأخيرة لصالح منافسه جو بايدن.
وقال ترامب في مقطع فيديو تم تصويره خلال حفل في البيت الأبيض: "لقد كانت أربع سنوات رائعة. نحن نحاول الاستمرار لأربع سنوات أخرى. وإلا، سأراكم بعد أربع سنوات ".
وواصل ترامب الضغط على مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير واسع النطاق في محاولة لعكس نتائج الانتخابات. لكن عدد الجمهوريين الذين يتبنون السيناريو الذي يظل فيه رئيسًا يتضاءل.
وفي الفيديو، تلمح بشكل أكثر علانية إلى ما قاله للحلفاء سرا: إنه إذا ترك منصبه، فمن المرجح أن يعلن عن خوضه سباق 2024 ضد بايدن.
ومن خلال الفيديو ، يمكن رؤية عدد كبير من الأشخاص، وكثير منهم لا يرتدون أقنعة، وهم يقفون عن قرب.
ويعد هذا التجمع واحدا من بين ما لا يقل عن 25 حفلة عطلة داخلية مقررة في البيت الأبيض هذا الشهر على الرغم من الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. تجاهل ترامب تحذيرات من اختصاصيي الصحة العامة في إدارته للحد من السفر وتجنب التجمعات في مجموعات كبيرة.
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