حقيقة إصابة عمر البشير بفيروس كورونا

كشفت صحيفة سودانية، اليوم الأربعاء، حقيقة إصابة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل السجن.
وقال مصدر إلى صحيفة السوداني، إن البشير بحالة صحية جيدة، ولم يصب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى إجرائه زيارة للسجن، والتأكد من سلامته.
وكانت أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بفيروس كورونا المستجد داخل محبسه.
يأتي ذلك مع ذكر وسائل إعلام سودانية، بأن عبدالله البشير، شقيق عمر البشير، قد توفي في أحد مراكز الحجر الصحي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مصابا بالسرطان.
ويشهد القضاء السوداني محاكمة عمر البشير برفقة عدد من رجال نظامه بتهمة الانقلاب على السلطة عام 1989.
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