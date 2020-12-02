الإمارات تدعو الأطراف المتنازعة في إثيوبيا للتهدئة والعودة إلى الحوار

دعت دولة الإمارات، الحكومة الإثيوبية إلى الالتزام بتهدئة النزاع بإقليم تيجراي والعودة إلى الحوار من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إنها ترحب بتصريح رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا آبي أحمد بانتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي في إثيوبيا، مؤكدة أن الحوار البناء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأثنت الخارجية الإماراتية على الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام عبر الحوار البناء، لا سيما الدور الكبير للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومبعوثي السلام في جهودهم المقدرة لضمان استقرار المنطقة ووحدة إثيوبيا.

وجددت الخارجية الإماراتية دعوتها للأطراف الإثيوبية الالتزام بتهدئة النزاع الحالي بالطرق السلمية والعودة إلى الحوار من أجل السلام والاستقرار بما يحفظ البلاد و يلبي تطلعات الشعب الإثيوبي الشقيق في تحقيق الأمن والازدهار.

كما أعربت الخارجية الإماراتية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشعب الإثيوبي، مؤكدة الارتباط الكبير والعضوي بين قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ومنطقة القرن الإفريقي.