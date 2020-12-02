البيت الأبيض يحذر من زيادة إصابات كورونا بعد عيد الشكر 

حذر البيت الأبيض من أن أي زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد عيد الشكر، تهدد بإغراق النظام الطبي وتعريض الرعاية الصحية التي يتلقاها المرضى للخطر.

البيت الأبيض يحذر من زيادة إصابات كورونا بعد عيد الشكرالولايات المتحدة.. أكثر من 4.2 مليون إصابة بكورونا خلال شهر نوفمبر

وجاء في التقرير الصادر عن فرقة عمل البيت الأبيض المعنية بفيروس كورونا، والموجه إلى كافة الولايات الأمريكية: "نحن في وضع خطير للغاية بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقدرة المحدودة للمستشفيات".

ولفت التقرير إلى أن "زيادة بالإصابات بعد عيد الشكر ستؤثر على الرعاية المقدمة لمرضى كورونا، وعلى الرعاية الطبية بشكل عام".

وتأتي التحذيرات في الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 150 ألف حالة جديدة يوميا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 98 ألف شخص مصاب بكورونا في المستشفيات، مما يشكل ضغطا شديدا على قدرة المرافق الصحية.