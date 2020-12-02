بينها رصد الصواريخ.. استعدادات أمريكية إسرائيلية لهجمات إيرانية محتملة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، عن عقد قادة في جيش الدفاع الإسرائيلي للقاء مع نظرائهم من الجيش الأمريكي، وذلك للتنسيق فيما بينهم للرد على أي هجوم إيراني محتمل، ردا على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الشهر الماضي في إيران.

وذكرت الصحيفة انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الإجراءات الدفاعية تحسبا لأي رد إيراني محتمل، بما في ذلك الرصد المشترك لإطلاق أي صواريخ على إسرائيل أو أهداف أمريكية.

يأتي ذلك وسط تقديرات إسرائيلية، بعدم رغبة حزب الله اللبناني في التورط بتصعيد عسكري إقليمي جديد في هذه المرحلة ضد إسرائيل، حيث سيبذل قصارى جهده من أجل عدم الاشتراك في هجمات إنتقامية إيرانية ضد إسرائيل أو المصالح الأمريكية.

ورأت الصحيفة أن إيران لا يزال أمامها خيارات أخرى للرد، بخلاف حزب الله، وخاصة في سوريا والعراق، كما لديها خيار استخدام ميليشيا الحوثي في اليمن، لتهديد التجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر للإنتقام.

كما يكمن خطر آخر، في إمكانية شن إيران لهجمات على شخصيات أو قنصليات إسرائيلية في الخارج.

وتتوقع إسرائيل، رد إيران على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في إيران، في خلال شهر، وسط تهديدات مستمرة من المسئولين الإيرانيين بالرد المناسب على الحادث.