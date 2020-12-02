أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، عن وقوع عطل فني في احد المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان السعودية.
وقالت الشركة إنه نظرًا لحدوث عطل في محطة المشتقات البترولية في جازان، فقد طرأ نقصٌ في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضافت الوكالة أنه وبناءً على توجيه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تعمل وزارة الطاقة مع شركة أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.
وأكّدت الشركة أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعطل فني| أرامكو السعودية تعلن عن نقص في المشتقات البترولية بـ جازان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.