لعطل فني| أرامكو السعودية تعلن عن نقص في المشتقات البترولية بـ جازان

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، عن وقوع عطل فني في احد المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان السعودية.

وقالت الشركة إنه نظرًا لحدوث عطل في محطة المشتقات البترولية في جازان، فقد طرأ نقصٌ في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة أنه وبناءً على توجيه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تعمل وزارة الطاقة مع شركة أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكّدت الشركة أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا.