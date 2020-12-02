ترامب يقحم ميزانية الجيش الأمريكي في صراعه مع شركات الإنترنت.. تفاصيل

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ينوي استخدام حق النقض بشأن إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية المقبلة، للضغط على المشرعين الأمريكيين بتعديل القسم 230 الذي يوفر الحماية لشركات الانترنت من المحتوى الذي ينشر على منصات هذه الشركات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستخدم حق الفيتو في إقرار ميزانية الدفاع للضغط على المشرعين الأمريكيين بخصوص القسم 230 الخاص بقانون شركات الانترنت: "نعم. الرئيس يأخذ الأمر بجدية في هذه المسألة".

وكان ترامب قد أكد أن القسم 230 يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، والانتخابات الأمريكية.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق اقتراحًا إلى الكونجرس لتعديل القسم 230 لمكافحة الرقابة المحتملة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة القانونية التي يرغب ترامب في تعديلها على إعفاء منصات التواصل الاجتماعي من مسئولية محتوى تعليقات المستخدم، وتسمح أيضًا للمنصات بالعمل كمشرفين وفرض رقابة على المحتوى أيضًا.

وكان ترامب قد وقع في مايو الماضي على مرسوم رئاسي يهدف إلى رفع الحصانة عن إدعاءات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعديل المحتوى، وحدث ذلك بعدما وضع موقع "تويتر" علامة على إحدى تغريدات ترامب تشير إلى التأكد من المعلومات الواردة في التغريدة.