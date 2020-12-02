اتفاقية تعاون جديدة بين البحرين وإسرائيل

ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأربعاء، أن البحرين وقعت مذكرة تفاهم في المجال السياحي مع إسرائيل، في إطار اتفاقية التطبيع الموقعة بين الطرفين المعروفة بـ"اتفاقات إبراهيم".

وأكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القطاع السياحي في البحرين يعد من القطاعات النشطة التي تتمتع ببنية تحتية متميزة بفضل الاهتمام الكبير بهذا القطاع من الحكومة.

وأشار إلى أن "الانفتاح السياحي مع دولة إسرائيل من شأنه أن يسهم مستقبلًا في تنشيط أكبر للحركة السياحية بين البلدين، بما يلبي التطلعات ويخدم مصالحهما المشتركة".

وذكرت الوكالة أن هذه التصريحات جاءت خلال توقيع البلدين على مذكرة تفاهم في المجال السياحي، بحضور أوريت فركاش كوهين وزيرة السياحة في إسرائيل.

وقال الزياني إن مملكة البحرين تبذل جهودًا كبيرة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي ورفده بالمقومات التي من شأنها أن تعزز من المكانة السياحة المتميزة للمملكة، مؤكدًا أن الانفتاح السياحي مع دولة إسرائيل في إطار إعلان تأييد السلام المبرمة بين الطرفين سيكون له بالغ الأثر في إثراء القطاع السياحي ودعمه بين البلدين.

زأشادت وزير السياحة الإسرائيلية بالسمعة التي تتمتع بها مملكة البحرين في المجال السياحي، مؤكدة أن تعاون البلدين في هذا المجال من شأنه أن يفتح مزيدًا من آفاق العمل المشترك، متطلعة إلى تعاون ومشاريع سياحية مشتركة خلال الفترة المقبلة.