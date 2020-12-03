فنكوش جديد.. تركيا تطلب شراء لقاح كورونا رغم ادعاءات وجود آخر محلي

لا يترك نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي مناسبة، ليثبت دائما مدى الإدعاءات التي يطرحها على العامة، من الحديث عن الاقتصاد، مرورا بالكذب حول إصابات فيروس كورونا المستجد، نهاية إلى الحديث عن لقاح جديد للمواطنين.

ثبت كذب نظام رجب طيب أردوغان في حديثه عن اقتراب وجود لقاح تركي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بتصريحات وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا بعد 11 ديسمبر الجاري.

وقال الوزير التركي إن اللقاح سيتم منحه في البداية إلى كبار السن فوق 65 عاما، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين في القطاع الطبي.

فيما أعلن عن توقيعه عقود لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المعطل، ليثبت مدى كذب الحديث عن قرب التوصل إلى لقاح تركي للفيروس.

وسجلت الصحة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع قياسي في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة التركية إنها سجلت 31 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 193 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، إعادة فرض حظر التجول في البلاد، وذلك بعد ملاحظة ارتفاع حاد في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.