تقرير عبري: هكذا ستنتقم إيران من إسرائيل بعد اغتيال أبو القنبلة النووية

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا قالت فيه إن إيران لديها مجموعة من الخيارات للرد على إسرائيل بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وقالت إنه على خلفية تهديدات إيران بالانتقام لاغتيال "أبو القبلة النووية الإيرانية"، محسن فخري زاده ، الذي حدث يوم الجمعة ونُسب إلى إسرائيل، يحاول مسؤولو جيش الاحتلال نقل إحساس بأنهم يواصلون العمل كالمعتاد.

طُلب من مسؤولي الحكومة وجيش الاحتلال في الماضي والحاضر تقليص أي زيارات مخططة إلى دول الخليج، حيث قامت إسرائيل مؤخرًا بتطبيع العلاقات. قيل لهم عدم الإعلان عن خطط للرحلات إلى المنطقة أو نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانوا مسافرين هناك. في الوقت نفسه، تدرك "مؤسسة الدفاع" أن هناك حاجة إلى تكثيف المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات المتعلقة بالجبهة الشمالية لإسرائيل لمنع رد إيراني محتمل على الاغتيال.

يعتقد مسؤولو المخابرات الإسرائيليون أن مثل هذا الرد يمكن أن يتخذ شكل عدة سيناريوهات محتملة - في مجموعة من الأماكن. يعتقد هؤلاء المسؤولون أنه على الرغم من التهديدات الإيرانية، هناك احتمال ضئيل للحرب. ومع ذلك، يقولون أيضًا إن فرصة شن هجوم انتقامي على الجبهة الشمالية والتي يمكن أن تتصاعد إلى مواجهة أكبر تتراوح ما بين متوسطة إلى عالية الحدة - على الرغم من أن أيًا من الجانبين لا يهتم حقًا بمثل هذا الاحتمال.

وأضافت الصحيفة أنه منذ حوالي 10 سنوات، تشن إسرائيل حملة عسكرية علنية وسرية ضد إيران ووكلائها - وهو الوضع الذي أطلق عليه اسم "الحملة بين الحروب". لقد كان يهدف إلى خلق ردع مستمر ومنع عدو إسرائيل، دون شن حرب، من أن يصبح أقوى. وصف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، الجوانب المرئية والعامة للحملة بين الحروب بأنها قمة جبل الجليد، عندما يتعلق الأمر بأنشطة مؤسسة الدفاع.

ولكن حتى من المعلومات القليلة التي تم الإعلان عنها، يمكن للمرء أن يرى أن إسرائيل وإيران كانتا في مواجهة عسكرية مباشرة منذ عام 2018. وبالتالي هناك شعور متزايد في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن طهران ستحاول الرد على اغتيال فخري زاده بغض النظر عن الثمن. السؤال هو فقط أين ومتى وكيف سيختارون القيام بذلك؟

جبهة لبنان

في تقييمات الموقف على مدار الأيام القليلة الماضية ، استشهد مسؤول كبير بأحداث أغسطس 2019 لإثبات طبيعة الرد الإيراني المحتمل.

في ذلك الوقت، تم تنفيذ عدد من الهجمات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا والعراق ولبنان. ونُسبت الهجمات إلى إسرائيل وسقط قتلى في بعضها. نجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في إحباط نوايا طهران للرد بهجوم بطائرة بدون طيار على جبهة هضبة الجولان. وفي بيروت أيضا، دوى انفجار في منشأة إيرانية تضم مشروع تطوير صواريخ حزب الله. كما تم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الحادث.

وعلق رئيس المخابرات العسكرية، تامير هايمان، على إحباط الهجوم بالطائرة المسيرة، مشيرًا إلى أن فيلق القدس الإيراني "يواصل جهوده لإحداث تدهور في استقرار المنطقة".

وبعد أسبوع، أطلق حزب الله صاروخًا مضادًا للدبابات على سيارة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من موشاف أفيفيم على الحدود اللبنانية. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات فى الحادث مما ادى الى تبادل نيران المدفعية.

لاحظ المسؤول الكبير الذي ذكر هذه الحوادث في تقييم الوضع أنها شكلت معلما هاما في تاريخ الجبهة الشمالية لإسرائيل. رغم أنه من المسلم به أنه كانت هناك فترات من القتال أكثر صرامة وشدة، إلا أن جيش الاحتلال فوجئ حينها، على حد قوله، "أنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة، أخذ (زعيم حزب الله) حسن نصر الله على عاتقه تنفيذ رد نيابة عن طهران في أعقاب عمليات قتل الإيرانيين التي نُسبت إلى إسرائيل ".

وبحسب المسؤول، فإن "الضربة التي استهدفت المنشأة الإيرانية في بيروت، والتي من وجهة نظرهم نفذتها إسرائيل، دفعت نصر الله إلى اتخاذ قرار بالرد ولو بثمن الحرب".

في السنوات الأخيرة، نقلت إيران أسلحة متطورة إلى حزب الله، والافتراض الأساسي لجيش الاحتلال هو أن كل ما هو موجود في إيران موجود أيضًا في لبنان - ويمكن أن يكون متاحًا لحزب الله إذا لزم الأمر. يمكن أن يتخذ مثل هذا الرد شكل حادثة على السياج الحدودي يشارك فيها جنود إسرائيليون، أو إطلاق صواريخ تستهدف البنية التحتية الاستراتيجية.

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن لاحتمال أن يُطلب من حزب الله الرد نيابة عن إيران الآن بعد اغتيال فخري زادة. ومع ذلك، وفقًا لتقديرات المخابرات، فإن وضع نصر الله داخل لبنان صعب في الوقت الحالي - ويرجع ذلك أساسًا إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد ووباء فيروس كورونا والأضرار الناجمة عن الانفجار الضخم الذي حدث في أغسطس الماضي في ميناء بيروت، والذي يقدر بمليارات الدولارات. في الوقت الحالي ، الحكومة اللبنانية ببساطة لا تملك التمويل لبدء الإصلاحات الجادة هناك.

مرتفعات الجولان: معلومات استخبارية عميقة

من وجهة نظر كل من إيران وحزب الله، ستكون سوريا مكانًا أكثر ملاءمة للمواجهة مع إسرائيل. أصبحت سوريا الفناء الخلفي لطهران، وفي عدد من المناسبات في السنوات الأخيرة، حاولت إيران تحدي إسرائيل من الأراضي السورية. في فبراير 2018، على سبيل المثال، اعترضت إسرائيل طائرة بدون طيار أطلقها الإيرانيون من الأراضي السورية. وردا على ذلك قصف سلاح الجو الإسرائيلي مركز قيادته المتنقل إضافة إلى عشرات الأهداف السورية والإيرانية.

بعد ثلاثة أشهر، أطلق فيلق القدس الإيراني 20 صاروخًا على إسرائيل من سوريا. تم اعتراض أربعة من قبل نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الإسرائيلي وسقطت البقية في مناطق مفتوحة أو لم تتمكن من عبور الحدود إلى إسرائيل. ردًا على ذلك، أطلقت إسرائيل عملية بيت البطاقات وهاجمت عشرات من أهداف فيلق القدس في سوريا - بما في ذلك القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة والمراكز اللوجستية ومواقع الاستخبارات وقاذفات الصواريخ ، بما في ذلك الهدف الذي أطلقت منه الصواريخ باتجاه إسرائيل.

ونوفمبر 2019 أيضًا، أطلقت أربعة صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من سوريا، اعترضتها بطاريات القبة الحديدية. ورد جيش الاحتلال بمهاجمة سلسلة من الأهداف - بما في ذلك مواقع استخباراتية ومنشآت لوجستية ومستودعات أسلحة في مطار دمشق ونقاط مراقبة وأسلحة في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان. إذا قرر الإيرانيون تحدي إسرائيل على هذه الجبهة، فسيتعين عليهم الاعتماد على الميليشيات المحلية التي لا تتلقى أفضل تدريب عسكري أو أسلحة.

من المحتمل أن يكون الرد في الجولان على شكل حادث السياج الحدودي، كما اقترح مصدر عسكري إسرائيلي، على غرار الأحداث الأخيرة التي تم فيها وضع متفجرات بالقرب من الحدود. الاحتمالات الأخرى هي هجوم بطائرة بدون طيار أو طائرة بدون طيار - أو في أسوأ الأحوال، حتى محاولة إطلاق صاروخ على مواقع الجيش الإسرائيلي.

من وجهة نظر طهران، التجربة السابقة مع إسرائيل على الحدود الشمالية ليست مشجعة. في جميع الأحداث الأخيرة، ثبت أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية جيدة على حد سواء، سواء من قريب أو بعيد - وأحيانًا من بعيد جدًا - مما جعل من الممكن إحباط محاولات هجمات أخرى. لاحظ مصدر رفيع في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي أن التفوق الاستخباري الإسرائيلي أضر بثقة الإيرانيين في قدرتهم على تنفيذ رد يستهدف جبهة الجولان.

التطبيع الذي يخدم معركة الحروب

في الآونة الأخيرة ، أعرب مسؤولو المخابرات الإسرائيلية، في اجتماعات مغلقة، عن رأي مفاده أن جهود إيران لتعزيز وجودها في سوريا لم تنته بعد. يُعتقد أن طهران مصممة على عدم التخلي عن موطئ قدمها في سوريا - حتى لو لم تسر الأمور كما كان متوقعًا في البداية. في هذه الاجتماعات، جادل بعض مسؤولي الدفاع بأن أهمية استخدام الطائرات بدون طيار لا تكمن فقط في الضرر الذي تلحقه بقدرات إيران، ولكن حقيقة أن إسرائيل تُظهر لدول المنطقة أنها الوحيدة غير خائف من "التعامل مع المتنمر في الحي الذي يهدد الجميع".

يزعم هؤلاء المسؤولون أن مثل هذا الوضع يشجع دول الجوار على رؤية إسرائيل كشريك في المعركة ضد إيران، والتي ربما بدون جهود دبلوماسية تكميلية ستكون ميؤوس منها. علاوة على ذلك، من الممكن أن تملأ اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مؤخرًا مع دول الخليج "الجزء المفقود"، مما يجعل من الممكن الاستفادة من الإنجازات التي حققتها مؤسسة الدفاع الإسرائيلية في مواجهة إيران. لكن في الماضي غير البعيد، أظهرت طهران أنها قادرة على الرد في وجه ما تفسره على أنه عدوان يستهدفها بوسائل متطورة وبهجوم على أهداف استراتيجية.

لذلك، على سبيل المثال، فرضت إيران ووكلائها قبضتهم على ممرات الشحن في الشرق الأوسط - جزئيًا لتهريب الأسلحة ومهاجمة سفن الدول المتنافسة وحتى للتهديد بفرض حصار بحري على مواقع استراتيجية مثل مضيق هرمز. . في حرب لبنان الثانية عام 2006، تلقت البحرية الإسرائيلية دليلًا على أن إيران لديها صواريخ متطورة تحت تصرفها، قادرة على ضرب سفنها، بعد أن ضرب حزب الله سفينة حانيت البحرية قبالة الساحل اللبناني.

الجبهة البحرية: القمار على النفط

يعتقد أحد كبار مسؤولي جيش الاحتلال أن إيران لديها حاليًا القدرة على إطلاق صواريخ أرض - بحر قادرة على إصابة كل هدف تقريبًا في المياه الإقليمية الإسرائيلية - بما في ذلك منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي البحرية. كما يمتلك حزب الله أسلحة متطورة مماثلة، ربما وصلت أيضًا إلى قطاع غزة، مما يهدد حرية الملاحة الإسرائيلية ومواقع بنيتها التحتية الاستراتيجية.

في يونيو 2019، كانت إيران وراء سلسلة هجمات على ناقلة نفط إماراتية وأربع سفن تجارية سعودية بالقرب من مضيق هرمز. في طهران، زُعم في ذلك الوقت أن أمن جنوب الخليج الفارسي أصبح هشًا، فيما اعتبر محاولة لحمل الولايات المتحدة على رفع عقوباتها ضد إيران. في نفس الشهر ، أظهرت إيران قدرة عسكرية مذهلة عندما أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار من طراز RQ-4 Global Hawk في الخليج - وهي طائرة تعتبر من بين الطائرات الأكثر تقدمًا في العالم والتي تقدر تكلفتها بمئات الملايين من الدولارات.

في سبتمبر 2019، أوضحت طهران أنها أيضًا لا تخشى استفزاز جيرانها. أطلق المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن صاروخ كروز على مصنع مملوك لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو، وهو واحد من الأكبر من نوعه في العالم. وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه "هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم". في الواقع، أدى الهجوم إلى انخفاض مؤقت بأكثر من 50٪ في إنتاج النفط السعودي اليومي.

لكن وفقا للتقديرات، فإن ردا مماثلا قد يعرض للخطر خطط إيران لمحاولة رفع العقوبات عن صادراتها النفطية. كما أنه سيعرض إيران لرد مماثل من دول أخرى. كما أن لدى إسرائيل قدرات تحذيرية ودفاعية ضد مثل هذه الصواريخ التي لا تمتلكها السعودية وجيرانها. لذلك من المعقول أن تواجه طهران صعوبة كبيرة في تنفيذ هجوم بحري.