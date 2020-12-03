بعد تسريبات عن صفقات أسلحة مشبوهة.. أردوغان يوقف برنامجا تلفزيونيا بسبب قطر وتميم

أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، والذي يخضع مباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان، وقف برنامج تلفزيوني كشف فيه عن تسريبات حول صفقات أسلحة مشبوهة في قطر برعاية أميرها تميم بن حمد.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن المجلس أوقف أحد برامج قناة "خبرتك" التركية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، "علي ماهر بشارير"، خلال مشاركته بالبرنامج، بشأن بيع أسهم من مصنع "تانك بلانت" لإنتاج الدبابات إلى قطر.

كما فرض المجلس غرامة مالية إدارية بنسبة 5%، بعدما اتهم "بشارير"، بأنه قصد إثارة ضجة و"بلبلة" حول هذا الأمر، حيث قال بشارير في وقت سابق إنها "المرة الأولى في تاريخ تركيا، التي يتم خلالها بيع الجيش لصالح قطر".

وخلال مشاركته في برنامج قناة "خبر ترك" قال بشارير: “بلغنا مرحلة تم فيها ولأول مرة في تاريخ الجمهورية بيع جيش البلاد لصالح قطر. لا أستطيع تقدير الأمر، فهناك أحاديث عن بيعه مقابل 20 مليار دولار وهناك أحاديث عن بيع مقابل 50 مليون دولار”.

وبحسب صحيفة "زمان" فإن تصريحات بشارير هذه أثارت استنكار ضيفي البرنامج الباحث حلمي داشدمير وعميد جامعة يني يلدز، ياشار حاجي صالح أوغلو.

وأوضح داشدمير أن الأمر لا علاقة له ببيع الجيش ليجيب بشارير عليه قائلا: “أليست شركة "تانك بلانت" ضمن الجيش التركي؟”.

والاثنين الماضي، قال أردوغان ردًا على اتهامات له بأنه عرض الجيش التركي واقتصاد البلاد للبيع لدولة قطر، إن "الدوحة ليست جهة الاستثمار الخارجية الوحيدة في الاقتصاد التركي بل إنها تحتل المركز الـ17"

وزعم أردوغان أن استثمارات الدوحة في تركيا تؤشر على وثوق المستثمرين الأجانب باقتصاد أنقرة وأن بيع هذه الأسهم مؤشر إجابي وعامل مهم لإيصال الاقتصاد إلى المكانة المرجوة، وذلك رغم استمرار انهيار الليرة التركية أمام الدولار.

وبعد تلك التصريحات، فتحت السلطات التركية تحقيقا ضد بشارير، حيث اتهمته النيابة بإهانة الحكومة والمنظومة العسكرية علانية وذلك بموجب المادة 301 من القانون التركي.