في عيدها الـ 49.. شاعر عماني يبدع بقصيدة في حب الإمارات

عبر الشاعر العُمانى هلال الشيادي، عن حبه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى قصيدة مليئة بكلمات فاضت بمشاعر الحب جاءت تحت عنوان "الإمارات الحبيب " بمناسبة العيد الوطنى الـ 49.
وإذا كان الشعر يعتمد على البصر، فإنه أكثر ما يعتمد على البصيرة وصفاء القلب وهذا ما استطاع أن ينقله الشيادي عبر قصيدته فى حب الإمارات، مدللًا بكلمات متناغمة عبرت عن حالة الفرح والسرور.
وهنأ الشاعر الشيادي دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا فى اتصال هاتفى لـ "دوت الخليج"، بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، ومشيدًا بالإنجازات التى تحققت على أرضها ومسيرتها التنموية.
وإليكم نص القصيدة:
قلب"الإمارات"الحبيب أتاني
ودعا "عمان" الحب حين دعاني
فسمعت كل الرمل يشدو فرحةً
فتدفقت نشوى لها ألحاني
أنا من هوائك يا"إمارات"استقى
شعري ومال هواك في تبياني
وتصافحت كف"الخليج" ب"هرمز"
وتعانقت مع كف"بحر عمان"
وظلال "مسقط" بالهوى امتدت إلى
مغنى "أبوظبي" بكل حنان
وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر بالعيد الوطني، وتحتل هذه المناسبة مكانة في قلوب العرب احتفالا بتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
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