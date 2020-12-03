مصر.. قتلى بانهيار مبنى سكني في الإسكندرية

توفي ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني متداعٍ وسط مدينة الاسكندرية شمالي مصر، بينما يجري البحث عن خمسة أشخاص آخرين أكد الجيران انهم كانوا داخل العقار عند انهياره.
وتستبعد أجهزة البحث والإنقاذ العثور على المفقودين على قيد الحياة تحت أنقاض المبنى السكني الواقع في منطقة محرّم بك.
وبحسب مصادر فقد تم تم إخراج طفلين فقط من تحت الأنقاض.
البناية المنهارة مكونة من 4 طوابق، ومقامة منذ عام 1946، وتم إصدار 3 قرارات ترميم من عام 2000.
ولعقود طويلة كانت الأحياء الواقعة في وسط الإسكندرية، كما في وسط القاهرة، حيث يعود تاريخ العديد من المباني إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تتوزّع بين مبانٍ سكنية راقية تقيم فيها النخبة البورجوازية في البلاد ومبان حكومية ضخمة تشغلها مؤسّسات عامة أساسية.
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