وفاة جيسكار أصغر رئيس فرنسى فى تاريخ الجمهورية الخامسة

جدة - نرمين السيد - وقالت أسرة الفقيد فى بيان، إن حالة فاليرى جيسكار ديستان الصحية تدهورت، وتوفى بسبب مضاعفات "كوفيد 19". وأضافت أن جنازته ستكون حدثا عائليا خاصا وفقا لرغبته. وانتخب جيسكار ديستان، فى 1974 كأصغر رئيس فى تاريخ الجمهورية الخامسة، إذ كان عمره 48 عاما، عندما تسلّم مفاتيح قصر الإليزيه. وشكّل عهده قطيعة واضحة مع النزعة الديجولية المحافظة التى طبعت فرنسا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدءا بشارل ديجول نفسه ومن ثم خلفه جورج بومبيدو. وأجرى جيسكار ديستان فى فرنسا حملة إصلاحات جذرية تضمّنت تشريع الإجهاض وتحرير الطلاق وخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عاما. وفى أوروبا، ساعد فى الدفع قدما نحو الاتحاد النقدى بالتعاون الوثيق مع المستشار الألمانى هيلموت شميدت الذى أصبح صديقا له.

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