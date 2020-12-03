روسيا: سننتج 30 مليون جرعة شهريا من لقاح سبوتنيك V المضاد لكورونا

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن روسيا ستنتج 30 مليون جرعة شهريًا من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بحلول شهر مارس المقبل.

وقال دميترييف، خلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء "نعتقد أننا سنتمكن من زيادة الإنتاج بشكل ملموس، وبحلول مارس سنقوم بإنتاج ما لا يقل عن 30 مليون جرعة في الشهر... ونحن نتوقع أحجاما أكثر بكثير من ذلك، لكن هذه هي تنبؤاتنا حتى الآن".

وأشار إلى أن روسيا تعمل مع العديد من الشركاء على زيادة الإنتاج، مضيفًا أنه من المخطط البدء بتصدير اللقاح إلى الخارج بعد تلبية الطلب في السوق الداخلية، حيث تلقت روسيا طلبات لتوريد أكثر من 1.2 مليار جرعة من أكثر من 50 دولة.

وأضاف أن اللقاح سيصنع في الهند والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

جاء ذلك أثناء حفل تقديم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في الأمم المتحدة على هامش الدورة الخاصة للجمعية العامة.