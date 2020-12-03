البرازيل تسجل 698 وفاة ونحو 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، أمس الأربعاء، تسجيل 698 وفاة و49،863 إصابة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء أمس، باستقرار عدد الوفيات والإصابات الجديدة، مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي رصدت فيه وزارة الصحة 50،909 إصابات و697 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 174515، والإصابات إلى 6،436،650. وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.