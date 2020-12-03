أكبر حصيلة منذ أبريل.. أمريكا تسجل أكثر من 2700 وفاة جديدة بكورونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، الخميس، بأن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 2700 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أكبر حصيلة منذ شهر أبريل الماضي.

ووصل عدد مرضى الفيروس في مستشفيات الولايات المتحدة مرة أخرى إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث كان أكثر من 98600 مريضا بفيروس كورونا في المستشفيات يوم الثلاثاء، وهو العدد الأكبر الذي تم إحصاؤه خلال الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء ثاني أعلى حصيلة لوفيات كورونا في يوم واحد 2597، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وكان اليوم الوحيد الذي وصل إلى أعلى هذا المجموع اليومي هو 15 أبريل الماضي، عندما تم تسجيل ست وفيات أخرى.

ويبلغ المتوسط اليومي لوفيات جائحة كورونا في البلاد على مدار الأسبوع 1531، والتي تمثل أعلى من أعلى مستوى في الصيف عند حوالي 1130 ولكنه أقل من ذروة الوباء فوق 2240 في أواخر أبريل.

ومنذ يومين، أعلن مسئول أمريكي أن سكوت أتلاس استقال من منصبه كمستشار خاص للرئيس دونالد ترامب، بعد أربعة شهور مثيرة للجدل اشتبك خلالها مرارا مع أعضاء آخرين في الفريق المكلف بالتصدي لفيروس كورونا.

وأتلاس طبيب متخصص في علم الأشعة العصبية، وقد واجه انتقادات شديدة من خبراء في الصحة العامة، بمن فيهم أنتوني فاوتشي قائد فريق مكافحة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، واتهامات بتقديم معلومات مضللة أو خاطئة لترامب عن الجائحة.

وقال فاوتشي من إنه يجب على الشعب الأمريكي الاستعداد "لطفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا المستجد مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أمس، إن الحكومة وافقت على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن لقاح كورونا سيتوفر في جميع أنحاء بريطانيا الأسبوع المقبل، بعد أن تقدمت الشركتان بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا.