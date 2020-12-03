على التلفاز أمام الملايين.. أوباما يكشف عن شرطه لتلقي لقاح فيروس كورونا

كشف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما عن شرطه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه مستعد لذلك في حال أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن للاستخدام.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن أوباما، قوله "أثق في بأشخاص مثل فاوتشي، الذين أعرفهم، وعملت معهم. لذلك إذا أخبرني فاوتشي أن هذا اللقاح آمن ويمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا، فمن المؤكد أنني سآخذ اللقاح".

ولفت أوباما الى أنه قد يصور عملية حصوله على اللقاح وعرضها عبر وسائل الإعلام "فقط حتى يعرف الناس أنني أثق في العلم، وما لا أثق به هو الإصابة بكوفيد-19".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لا سيما في المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي، والأمريكيون من أصل إسباني، والأمريكيون الأصليون... لدينا أعلى معدل وفيات جراء الإصابة بكورونا. نحن الأكثر تعرضا والأكثر ضعفا".

ومنذ يومين، أعلن مسئول أمريكي أن سكوت أتلاس استقال من منصبه كمستشار خاص للرئيس دونالد ترامب، بعد أربعة شهور مثيرة للجدل اشتبك خلالها مرارا مع أعضاء آخرين في الفريق المكلف بالتصدي لفيروس كورونا.

وأتلاس طبيب متخصص في علم الأشعة العصبية، وقد واجه انتقادات شديدة من خبراء في الصحة العامة، بمن فيهم أنتوني فاوتشي قائد فريق مكافحة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، واتهامات بتقديم معلومات مضللة أو خاطئة لترامب عن الجائحة.

وقال فاوتشي من إنه يجب على الشعب الأمريكي الاستعداد "لطفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا المستجد مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أمس، إن الحكومة وافقت على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن لقاح كورونا سيتوفر في جميع أنحاء بريطانيا الأسبوع المقبل، بعد أن تقدمت الشركتان بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا.