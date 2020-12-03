زوجي يغسل الملابس.. أبرز تصريحات أنجيلا ميركل عن حياتها الشخصية.. فيديو

تعد "أنجيلا ميركل" هي السيدة الأولى في ألمانيا وكافة أنحاء أوروبا وذلك نظرا لدورها في قيادة بلدها.

وكانت قد نشرت قناة cnbc العربية تقريرًا عن أبرز تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاء متلفز لها، حيث عرض التقرير تفاصيل حياة ميركل الخاصة والعائلية.

وأبرز التصريحات كان عند سؤال أنجيلا ميركل حول إذا "كانت تمتلك أجهزة تكنولوجيا ذكية في منزلها وأي الأوقات تفضل عند غسيلها للملابس؟؟"

ردت المستشارة قائلة "زوجي يغسل الملابس ويتولي هذا الأمر، وعادة يقوم بفعل ذلك في وقت المساء، وبسبب ذلك أفضل أن تكون جدران المنزل "سميكة" حتي لا يسمع اي شخص الضجيج الناتج عن ذلك".

واحدة من أقوى سيدات ألمانيا على مر العصور وأكثرهن شعبية، حيث شغلت أنجيلا ميركل منصب المستشارة الألمانية في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما وبالتحديد 2005 حتى الآن، في إنجاز تاريخي وفترة ولاية طويلة قادت خلالها البلاد إلى تغيير هائل.

كان المستشار السابق هيلموت كول وغيره من المطلعين السياسيين يطلقون عليها ذات مرة لقب "فتاته"، لكنها خرجت من ظله في عام 2001 ، عندما قادت حزب الديمقراطيين المسيحيين (CDU) في المعارضة، ولكن جاءت لحظتها الحقيقية عام 2005.

في الانتخابات العامة لعام 2005، حقق الاتحاد الديمقراطي المسيحي، جنبًا إلى جنب مع حزبه الشقيق البافاري، CSU، فوزًا على الديمقراطيين الاجتماعيين (SPD)، بقيادة المستشار آنذاك غيرهارد شرودر، لقد كان في الواقع أسوأ أداء انتخابي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في تاريخه وبداية مشؤومة لميركل، لكنها بدأت في العمل.

شكل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي "تحالفًا كبيرًا" لحكم البلاد بشكل مشترك. هنأ شرودر ميركل، التي أصبحت أول امرأة، وأول ألمانية شرقية سابقة وأول عالمة تصبح مستشارة - وكذلك أصغر شخص يشغل هذا المنصب على الإطلاق.

أظهرت ميركل بسرعة البراعة في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، عندما رحبت بقادة أكبر ثمانية اقتصادات في هيليغيندام، الواقعة على بحر البلطيق، كما مازحت مع الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شهدت السياسة الأوروبية في خريف 2008، نمو الدين العام لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما هدد وجود اليورو كعملة. جاء عرض ميركل للمساعدة مصحوبا بمطالب تقشفية. لم يكن ذلك جيدًا، خاصة في اليونان، حيث نشرت الصحف صورًا تقارن اللحظة باحتلال ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ميركل ليست أفضل خطيب. غالبًا ما تتوقف خطاباتها ونادرًا ما تتعمق في السياسة. ومع ذلك، فقد حازت براجماتيتها الهادئة وتواضعها الواقعي على قبول واسع النطاق. وقد ساعدها ذلك في إدارة أربع حكومات.

في مرحلة ما من فترة ولايتها الطويلة ، انتقلت ميركل من مستشارة للبلاد إلى أم للأمة. غالبًا ما يُشار إليها من قبل المؤيدين والأعداء على حد سواء باسم "موتي" ، وهي كلمة قديمة نوعًا ما تعني "ماما". في بعض السياقات ، يُقصد به بعض السخرية ، ولكن غالبًا ما يقال أيضًا بمودة.

قلة من تصريحاتها كان لها تأثير دائم مثل ما ورد أعلاه. نالت ميركل إشادة واسعة النطاق لالتزامها بسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن فتح الحدود والسماح لأكثر من مليون مهاجر ولاجئ، كثير منهم هربوا من الحرب السورية، بدخول ألمانيا والكتلة. ومع ذلك، فقد عارضت أقلية صريحة الهجرة المفتوحة. تؤثر المشاعر القومية على السياسات الألمانية والأوروبية حتى يومنا هذا.

وصنفت مجلة تايم أنجيلا ميركل شخصية العام لديها، وحتى "مستشارة العالم الحر". لقد أظهرت ميركل قوتها في مواجهة أزمات متعددة سواء كانت مالية أو اجتماعية أو سياسية.

وحياة ميركل الشخصية خاصة للغاية. لا يعرف الجمهور أكثر من حقيقة أن زوجها، يواكيم سوير، هو أيضًا فيزيائي. قضى الاثنان العديد من عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية. بسبب تباطؤ السفر العالمي الناجم عن الوباء ، كان عام 2020 هو الاستثناء الواضح.

لقد تغير جائحة الفيروس التاجي في ألمانيا أكثر بكثير من عادات السفر لميركل. لجأت البلاد - ودول أخرى - إليها للحصول على إجابات في الأزمة. لقد أدى أسلوبها الجاد القائم على الحقائق في مواجهة الأزمة إلى زيادة شعبيتها إلى مستويات قياسية.

وكانت قبل عامين أوضحت ميركل صراحة أنها لن تسعى إلى إعادة انتخابها في عام 2021. وهي لا تزال مستشارة حتى ذلك الحين. عندما تذهب، ستكون قد خدمت لمدة 16 عامًا - مطابقة الرقم القياسي لمرشدها هيلموت كول ، المستشارة الألمانية الأطول خدمة.