المستشارة الألمانية تعلن تمديد قيود كورونا حتى 10 يناير المقبل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد حتى 10 يناير المقبل.
وقالت ميركل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إن :"الولايات ستمدد إجراءاتها من 20 ديسمبر إلى 10 يناير"، مضيفة أن "الأمور ستبقى على حالها دون تغيير".
وأضافت المستشارة الألمانية أنها ليست متأكدة من أن لقاح شركة "أسترازينيكا" سيكون متوفرا في الربع الأول من السنة القادمة.
وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 17270 حالة، ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و84743 حالة.
وسجلت ألمانيا 487 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17123 وفاة.
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