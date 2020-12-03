فرنسا تتحرك لإيقاف عدد من المساجد المشتبه بانتمائها للانفصالية

جدة - نرمين السيد - وكتب دارمانان فى تغريدة على تويتر "بناءً على تعليماتى، ستُطلق أجهزة الدولة تحرّكا ضخما وغير مسبوق ضدّ الانفصالية".

ووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو وأكّد صحّتها لوكالة فرانس برس مقرّبون من الوزير، فإنّ دارمانان أرسل فى 27 نوفمبر الماضى، مذكرة إلى مديرى الأمن فى سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها بحقّ هذه المساجد التى تتوزّع على 16 فى باريس ومنطقتها و60 فى سائر أنحاء البلاد.

ومن بين دور العبادة الإسلامية، هناك 18 مسجدا سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، "بإجراءات فورية" يمكن أن تصل إلى حدّ إغلاقها.

ويأتى الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التى سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، للنظر فى مشروع قانون يرمى إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "الانفصالية" والتطرّف الدينى.