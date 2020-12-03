حرصًا من "دوت الخليج" الإخباري لمتابعيه، ينشر قسم الخارجي أهم وأبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الدولية على مدار الـ24 ساعة الماضية:
هدد السودان بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل، حال عدم تنفيذ الشرط الذي قدمته الخرطوم للولايات المتحدة الأمريكية مقابل استمرار السلام مع تل ابيب.
دعت دولة الإمارات، الحكومة الإثيوبية إلى الالتزام بتهدئة النزاع بإقليم تيجراي والعودة إلى الحوار من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
كشفت صحيفة سودانية، اليوم الأربعاء، حقيقة إصابة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل السجن.
وافق المشرعون الإسرائيليون، أمس الأربعاء، على تصويت أولي لحل البرلمان "الكنيست"، ما يعني الاقتراب من إجراء انتخابات عامة ستكون الرابعة في أقل من عامين، وكاد ينهي تحالفًا غير مستقر بين بنيامين نتنياهو وبني جانتس.
كشف متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، عن تفاصيل موافقة بلاده على لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم إينهوف، اليوم الخميس، أنه انضم إلى أعضاء آخرين بالمجلس في إعادة تقديم مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة أخبار العالم.. فايزر تعلن بشرى سارة حول تخزين لقاح كورونا.. وتحركات في الكونجرس لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.