عاجل.. زلزال قوى يضرب تركيا

جدة - نرمين السيد - قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الزلزال ضرب ولاية سيعرت جنوب شرقى البلاد، مشيرة إلى أن أبناء محافظة الحسكة شعروا بالهزة عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباح اليوم.

وكانت مدينة أزمير التركية قد تعرضت نهاية أكتوبر الماضى، لزلزال مدمر، تسبب فى وفاة أكثر من 114 شخصا، وإصابة المئات.