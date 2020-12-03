موقع عبرى: إسرائيل ستفتتح سفارة لها في البحرين قبل نهاية العام الجاري

أفادت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لفتح سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة، قبل نهاية العام الجاري.

ونقل موقع ”واللا“ العبري، مساء الأربعاء، عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، لم يحدد هويتها، قولها إن الموعد المرجح هو قبل نهاية العام.

وأفادت المصادر بأن ”دبلوماسيين اثنين من إسرائيل يتواجدان حاليا في المنامة لتولي شؤون السفارة الجديدة حتى وصول سفير دائم“.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، قد أعلن، الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك بالقدس الغربية، مع وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد الزياني، أنه ينوي زيارة المنامة قريبا، لافتتاح سفارة إسرائيل هناك.