المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى مليون و133 ألفا و613 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و133 ألفا و613 حالة، وذلك عقب تسجيل 11 ألفا و251 حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم /الخميس/ أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 107 آلاف و565 حالة، وذلك عقب تسجيل 800 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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