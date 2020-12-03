سحب وأمطار وبرد.. الأردن تتعرض لحالة من الاستقرار الجوي

توقع موقع "طقس العرب" الإلكتروني، أن تسود الأجزاء الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم، الخميس، حيث تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في معظم المناطق، مع ظهور سُحب على ارتفاعات مُختلفة، مع احتمال ضعيف لهطول بعض الزخات.

وأفاد الموقع بأنه في حين تبقى الفرصة في البادية الشرقية؛ مُهيأة لهطول زخات رعدية، قد تكون غزيرة أحيانًا وتترافق مع تساقط البَرَد، متوقعا جريانها في الشِعاب والأودية وتشكل السيول والسيول المنقولة في عموم مناطقها .

وأشار إلى أن الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الاتجاه، فيما تكون بخليج العقبة شمالية شرقية مُعتدلة السرعة.

وقال موقع "طقس العرب": "ليلا؛ يكون الطقس باردًا ورَطِبًا للغاية في مناطق عديدة، مع تشكل ضباب في أجزاء واسعة من البلاد، وتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والخارجية، وبينما تبقى الفرصة مُهياة لهطول زخات رعدية أحيانا خلال ساعات الليل الأولى في البادية الشرقية".

وأضاف: "غدا، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتُصبح دون مُعدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس باردًا نسبيًا ورَطِبًا في أغلب المناطق، مع بقاء الضباب مُتشكلًا في مناطق السهول الشرقية والبادية حتى ساعات مُتأخرة من الصباح".

كما تظهر سحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات محلية في مناطق البادية الشرقية.

واختتم الموقع تقريره عن طقس المملكة قائلا: "ليلا، يكون الطقس باردًا ورَطِبًا للغاية في مناطق كبيرة، مع تشكل الضباب في أجزاء واسعة من البلاد، وتدنٍ كبير لمدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية والخارجية".