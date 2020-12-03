ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، قفزة كبيرة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، أنه تم رصد 22046 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن عدد حالات الإصابة اليومية يستمر في الحفاظ على مستويات مماثلة على مدار الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية في ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 479 حالة وفاة أخرى وهذا يمثل ثاني أكثر الأيام فتكا بالوباء (بعد الأمس)، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 17602 شخصًا.

هذا، وقد قررت السلطات الألمانية تمديد القيود الأكثر صرامة من 20 ديسمبر إلى 10 يناير من العام المقبل في ظل الازمة الحالية.

وذكرت ميركل أن جولة أخرى من المشاورات ستعقد في 4 يناير لكن "من حيث المبدأ، ستبقى الأمور كما هي". ومع ذلك ، سيتم تخفيف القيود المفروضة على التجمعات بشكل طفيف خلال فترة عيد الميلاد للسماح للعائلات بالالتقاء.

وقد حذرت لجنة اللقاحات الألمانية من أن الأمر قد يستغرق أكثر من عام لتطعيم جميع سكان البلاد بسبب محدودية السعة.

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على قرار بريطانيا، بالموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الخاص بشركتي فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية.

قال ماس، إن ألمانيا اختارت إجراءً أطول للموافقة على لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أنها لن تستخدم التصريح الطارئ الذي أخذته بريطانيا، مشيرا إلى أنه ينتظر الموافقة الأوروبية الرسمية، نظرًا لأن بلاده ترغب في زيادة الثقة في اللقاحات.