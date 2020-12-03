118 موظفا.. إنهاء خدمات عدد من الوافدين في الكويت لهذا السبب

كشفت صحيفة الراي الكويتية أن وزارة الكهرباء والماء لإنهاء خدمات 118 وافدًا يعملون في قطاعات مختلفة بمهن متنوعة، بهدف تكويت تلك المواقع، وفقًا لخطة ديوان الخدمة المدنية لإحلال العمالة الوطنية بدلًا من الوافدة في جميع مؤسسات الدولة.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن الوزارة قامت بالفعل قبل فترة بإنهاء خدمات 59 موظفًا ممن تعدت مدة خدمتهم 30 عامًا، وإرسال أوراقهم لديوان الخدمة المدنية، حيث تم إبلاغ بقية الموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم.

ويُشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية بالكويت طلب، في كتابه الذي عممه على الوزارات الحكومية، تجميد عقود 626 موظفًا وافدًا من شاغلي المجموعات الوظيفية في تلك الوزارات في ميزانية السنة المالية 2020 - 2021 بينهم 130 وافدًا في وزارة الكهرباء والماء.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت، في وقت سابق ، قد أصدر قرارا بمنع تعيين الوافدين في أي جهة كانت حيث قال إنه حال مخاطبة الديوان بذلك، فإنه سيتم رفض الموضوع تطبيقًا لسياسة الإحلال.

وكانت بلدية الكويت قد رفعت مقترحًا إلى ديوان الخدمة المدنية لاستبدال عقود الموظفين الوافدين العاملين لديها من العقد الثاني إلى عقد بند الاستعانة بخدمات ولكن المقترح قوبل بالرفض.

وكان مجلس الخدمة المدنية الكويتي قد حقق نجاحا ملحوظا في إحلال المواطنين الكويتيين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومي؛ وذلك في 13 قطاعًا من أصل 16، كانت مستهدفة منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات.

ووفق التقرير الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي أن النسب في القطاعات الـ13 التي جرى إحلال العمالة الكويتية فيها تجاوزت %95 في 9 قطاعات، علاوة على إتمام خطة الإحلال في 5 قطاعات.

وأشار التقرير الي أن إجمالي نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي %79 يقابلهم %21 للمقيمين من دون العسكريين، حيث بلغ إجمالي المواطنين 297335 مواطنًا، يقابلهم 77421 مقيمًا فقط.

وذكر التقرير ان المقيمين العاملين في القطاع الحكومي الكويتي توزع مابين 34375 منهم في القطاع الطبي والصحي و24184 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، و7817 في الخدمات.