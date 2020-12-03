فرنسا تقرر وضع 76 مسجدا تحت المراقبة

قررت الحكومة الفرنسية، وضع 76 مسجدا في البلاد تحت مراقبة السلطات، حيث سيتخذ قرار بإغلاق المسجد الذي يتعين إغلاقه.
وقال وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لتعليماتي، ستطلق أجهزة الدولة إجراءات ضخمة وغير مسبوقة ضد النزعة الانفصالية. سيتم فحص 76 مسجدا يشتبه في كونها انفصالية في الأيام المقبلة وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها".
وتضمنت تغريدة وزير الداخلية الفرنسي قرار رئاسة الوزراء الفرنسي، بإغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"، المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب من أئمة المسلمين الشهر الماضي التأكيد على أن الدين الإسلامي هو دين وليس حركة سياسية.
ودعاهم إلى وضع الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم، حيث منحهم مهلة لمدة 15 يوما لتحقيق هذا الأمر.
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