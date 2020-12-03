خطر يهدد مليار شخص حول العالم.. تفاصيل

نشر البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، في تقريره عن تعرض أكثر من مليار شخص حول العالم لخطر الفقر المدقع بحلول عام 2030، بسبب الآثار طويلة الأمد بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا للتقرير فإنه يمكن الوصول إلى هذا الرقم إذا امتد أمد الانتعاش واستمرت الأزمة الاقتصادية، مما يدفع 207 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر.

ويرى التقرير، أنه وفقا لمعدلات الوفاة الحالية، وتوقعات النمو من جانب صندوق النقد الدولي، فإن 44 مليون شخص آخرين سيندفعون تحت خط الفقر على مدار الأعوام العشرة المقبلة.

وأضاف البرنامج أنه يمكن تجنب حدوث هذه الزيادة من خلال الاستثمارات في برامج الرعاية الاجتماعية والحوكمة والرقمنة والاقتصاد الصديق للبيئة، يمكن أن يتم تخطي مسار التنمية لما قبل الجائحة، مما ينتشل 146 مليون شخص من الفقر.

ويحاول العالم في الوقت الحالي السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخاصة عق التوصل إلى لقاح فعال، يمكنه القضاء عليه.