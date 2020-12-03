جدة - نرمين السيد - وكان ناشطون يمنيون قد أطلقوا، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى للتنديد بجرائم مليشيا الحوثى والتذكير بما تعرضت له بلادهم من جرائم إبادة جماعية على أيدى الميليشيا. وطالب الناشطون فى الحملة التى تحمل عنوان "حتى لا ننسى جرائم الحوثى فى عدن" المجتمع الدولى بتصنيف جماعة الحوثى كمنظمة إرهابية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر أمريكية: بومبيو يعلن الحوثيين جماعة إرهابية الأسبوع الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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