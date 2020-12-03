خوفا من انتقام إيران.. واشنطن تسحب نصف موظفي سفارتها في بغداد

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الخميس أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أكدوا لموقع "بوليتكو" الأمريكي أن الولايات المتحدة ستسحب نصف الموظفين الدبلوماسيين في سفارتها بالعراق.

هذه الخطوة سيتم تنفيذها خلال الأيام الأخيرة بسبب مخاوف متزايدة من أن إيران ستطبق وعودها بالانتقام من الأمريكيين مع مرور عام كامل على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وعلى خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

وأفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن عملية سحب الدبلوماسيين الغربيين تعد خطوة مؤقتة، لكن مع ذلك ليس من الواضح متى ستعود السفارة الأمريكية في العراق للعمل بصورة كاملة على ضوء تدهور العلاقات الأمريكية الإيرانية في الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤول إسرائيلي إلى وكالة رويترز إنه في إسرائيل يفترضون أن إيران تسعى لمهاجمة ما وصفة بأهداف إسرائيلية "مهيبة" انتقاما لمقتل العالم الإيراني.

وأشار المسؤول إلى أن منصات الغاز الإسرائيلية يمكن أن تكون هدفا محتملا لإيران وبرأيه فإنه بالهجوم على هذا الهدف سيكون عدد المصابين قليل، واحتمال التصعيد في اعقابة سيكون منخفضا. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "السؤال هو، هل حزب الله سيضرب الآن؟".

وأعلنت طهران أن المخابرات الإيرانية تعرفت على مشتبهين متورطين في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة الجمعة.

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن المشتبهين قاموا باستخدام تكنولوجيا في العملية، المتحدث باسم الحكومة كتب في البيان أن: "وزارة الاستخبارات الإيرانية بجهودها انتبهت لتحركات وتعرفت على أشخاص مرتبطين، ونحن نتابع الحادث ونفحص كل أبعاده، وعندما ينتهي التحقيق، سنخطط لردنا".