الإمارات تعلن تفعيل تأشيرات الدخول للإسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، تفعيل التأشيرات السياحية لدخول الحاملين لجواز السفر الإسرائيلي، وذلك عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن هذا القرار يأتي بناءً على التعاون القائم بين دولة الإمارات وإسرائيل عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي.



وقال بيان الوزارة إن هذا القرار يأتي بشكل مؤقت لحين المصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين.

وكان الاتفاق الإبراهيمي الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل قد نص على تفعيل إجراءات السفر لمواطني دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد صادق في الأول من نوفمبر الماضي على اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

وزار وفد إماراتي حكومي، إسرائيل في 20 أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، كما وقع الجانبان اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات.