بعد اغتيال فخرى زاده.. إسرائيل تعزز أسطولها البحري

أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، أن إسرائيل عززت أسطولها البحري بـ شيلد أكثر السفن الحربية تطورًا، وذلك عقب اغتيال عالم النووي الإيراني فخري زاده.
وتسلمت إسرائيل أكثر سفنها الحربية تطورا ووصفت السفينة "شيلد" ألمانية الصنع بأنها حصن أمان لمنصات الغاز في البحر المتوسط، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر مع طهران بسبب اغتيال عالم نووي إيراني كبير.
والسفينة "شيلد" من طراز ساعر-6 ورست في ميناء حيفا ومن المقرر وصول ثلاث سفن من نفس الطراز العام المقبل ليرتفع عدد سفن الصواريخ التي تنشرها البحرية الإسرائيلية إلى 15 سفينة.
وعلى الرغم من أن هذه السفن صغيرة إلا أنها تنفذ مهام في مناطق بعيدة يصل مداها إلى البحر الأحمر والخليج.
وبخلاف سفن الصواريخ الإسرائيلية السابقة، ستكون السفينة ساعر-6 مزودة بقدرات إلكترونية لاعتراض صواريخ كروز وكذلك نسخة بحرية من منظومة القبة الحديدية لإسقاط الصواريخ.
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