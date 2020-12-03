البرازيل تعلن موعد وصول أول دفعات لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، وصول أول دفعات لقاح جامعة أكسفورد البريطانية، والذي تطوره شركة أسترازينيكا، بحلول يناير أو فبراير المقبل.

وقال الوزير البرازيلي وفق ما نقلته وسائل إعلام: "في يناير وفبراير 15 مليون جرعة... ستكون قد بدأت في الوصول، وخلال النصف الأول من العام، سنصل إلى 100 مليون جرعة".

وأضاف: "في النصف الثاني، سيتم إنتاج 160 مليون جرعة إضافية محليًا بعد نقل التكنولوجيا إلى معهد فيوكروز للطب الحيوي في البرازيل".

وتابع: "الحكومة لا تريد أن تجعل التطعيم إلزاميًا، على الرغم من أن المحكمة العليا لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن".

وكشفت السلطات الصحية البرازيلية عن عزمها تلقيح 109.5 مليون نسمة في عام 2021، حيث سيحصل العاملين في المجال الطبي والمواطنين فوق سن الـ 75 عاما، والسكان الأصليين اللقاح أولا.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول تسجيل إصابات بالفيروس في العالم، كما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات.