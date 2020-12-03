وداعا 25 سنة من العلاقات السرية.. افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين خلال أيام

أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس أن إسرائيل تستعد لافتتاح سفارة البحرين لديها خلال أيام.

وقال موقع "والاه" العبري أن الحكومة الإسرائيلية تستعد إلى افتتاح سفارة في العاصمة البحرينية، المنامة، قبل نهاية ديسمبر الجاري، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى بالخارجية الإسرائيلية.

وأكد "والاه" إنه بافتتاح السفارة، رسميا، سيمثل انتهاء 25 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل والبحرين، والتي عملت الأولى خلالها في المنامة عبر ممثلية سرية تحت غطاء شركة دولية للاستشارات التجارية.

وأفاد "والاه" بأن "دبلوماسيين اثنين من إسرائيل يتواجدان حاليًا في المنامة لتولي شئون السفارة الجديدة حتى وصول سفير دائم".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه سيتم إغلاق مكاتب البعثة السرية الإسرائيلية في المنامة في الأسابيع المقبلة، وستبدأ السفارة الجديدة العمل من مكاتب مؤقتة في موقع جديد، حتى يتم العثور على مبنى دائم.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، أنه ينوي زيارة العاصمة البحرينية، المنامة قريبا، لافتتاح سفارة إسرائيل هناك.

وقال أشكنازي في مؤتمر صحافي مع وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني إنه "أنوي زيارة المنامة قريبا من أجل افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، ومتابعة المحادثات المثمرة".

وأضاف في المؤتمر الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا الذي شهد صراعات عديدة".

من جهته، رحب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة؛ وقال: "نتطلع لاستقبالك والمواطنين الإسرائيليين، في البحرين"، وأضاف "نطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".

ولاحقا استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الوزير البحريني في مكتبه.

وقال نتنياهو: "نشهد أيامًا رائعة حيث نحلّ السلام في هذا اليوم، بفضل القرار الشجاع الذي اتخذه ملك البحرين، وبفضل رغبة البحرينيين والإسرائيليين بمزاولة الأعمال مع بعضهم البعض في مجالات السياحة والتجارة والصناعة".

وأضاف أنه "أعلم أننا أبرمنا عدة اتفاقيات، وما زالت هناك اتفاقيات أخرى ستأتي لاحقًا، بيد أن الشيء الأهم من ذلك هو الإدراك بأن السلام الذي يجمع بين كلا شعبينا، هو سلام حقيقي".