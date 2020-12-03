بالأردن.. قرار هام من مركز إدارة الأزمات حول الحظر الشامل

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالمملكة الأردنية الهاشمية ، صباح الخميس، استثناءات الحظر الشامل الممتد من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس وحتى العاشرة من مساء غدا الجمعة.

واستثنى القرار الصادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الأدنى لإدامة العمل ، مشددا على ضرورة تزويد الكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى التي يعملون لديها.

وأفاد القرار بأنه يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لاجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة).

كما استثنى القرار أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة اظهار البادج الخاص بالنقابة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 10 صباحًا الى الساعة 6 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.

فيما يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 6 صباحًا وحتي الساعة 6 مساءً، بجانب السماح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً خلال فترة الحظر الشامل.

وذكر القرار انه يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر بالإضافة الي استثناء حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلًا عن إبراز المخلصين للبطاقة التعريفية.

كما تُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى اخرى من قرار الحظر الشامل بالإضافة الي السماح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز رخصة المهن الأصلية أو مختومة ختم طبق الاصل من قبل أمانة عمان الكبرى / البلدية المختصة.

كما يُستثنى القادمين عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري.

ونص القرار علي اعتماد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.

فيما أشار القرار الي انه يصرح لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم باتجاه معاصر الزيتون شريطة حصولهم على استثناء من قبل مديرية زراعة المحافظة ويتم تصديقه من قبل الحاكم الإداري، كما يستثنى أصحاب معاصر الزيتون والعاملين فيها حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة والتي تم المصادقة عليها في كتاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

كما يُصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة وأصحاب مزارع الأسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهرًا لغاية الساعة الرابعة عصرًا من أماكن إقامتهم إلى محالهم ومزارعهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الاصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.

وسمح القرار للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً غد الجمعة وحتي انتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ وكذلك للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية (السوق المركزي لأمانة عمان الكبرى والأسواق المركزية في المحافظات) إعتبارًا من السادسة مساء غدا الجمعة وحتي انتهاء فترة الحظر الشامل.

كما يُسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل اعتبارا من الساعة 6 من مساء الجمعة وحتى انتهاء فترة الحظر الشامل.

ونوه القرار الي انه يُسمح أيضا لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى ، حيث تُعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.

كما صرح القرار لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة بجانب السماح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 مساءا أثناء فترة الحظر الشامل.

ونص القرار علي ضرورة إعتماد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.