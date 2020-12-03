المصريون بالخارج يواصلون طباعة وملء بطاقات الاقتراع للتصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتتخابات النواب

يواصل المواطنون المصريون بالخارج ملء وطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم /الخميس/، للادلاء بأصواتهم - عبر البريد - في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء).

وكانت وزارة الخارجية، دعت المصريين في الخارج، الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي الخميس والجمعة 3و4 ديسمبر 2020 لطبع وملء بطاقة الاقتراع للادلاء باصواتهم فو جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين فى الخارج.

وطالبت الخارجية المصريين بالخارج بالتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا بالخارج في تلقي الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 حتى الساعة 9 مساءً (بالتوفيت المحلى لكل دولة).