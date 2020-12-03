روسيا تسجل 554 وفاة و28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 554 وفاة و28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، فيما تستعد البلاد لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء.

وقد رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن 25345 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 26402 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 25 نوفمبر عندما تم تسجيل 23675 إصابة.

وبحسب قناة روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5191 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3684 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 20.2% من المرضى الجدد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 589 حالة وفاة، مقابل 569 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 26882 مريضا للشفاء.