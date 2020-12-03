هنري شينو.. وفاة أخصائي "تغذية المشاهير"

توفي، الأربعاء، في لوغانو بسويسرا خبير التغذية الفرنسي الشهير هنري شينو، الذي كان عدد من كبار الشخصيات والمشاهير في عداد زبائنه.
وتعاون مع شينو، الذيب توفي عن 77 عاما، العديد من مشاهير السياسة مثل رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سلفيو برسلكوني، ورئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف.
ومن الرياضيين الذين تعاون معهم أخصائي التغذية الشهير، الأرجنتيني دييغو مارادونا، والفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو. ومن أهل الفن نجم الأوبرا لوتشيانو بافاروتي، وعارضة الأزياء ناومي كامبل.
ودرج شينو منذ ثمانينيات القرن العشرين على استضافة زبائنه الأثرياء لإنقاص وزنهم، لقاء أسعار باهظة في منتجعه الفاخر في مدينة ميرانو بمنطقة ألتو أديجي، التي أصبحت مقصداً للرفاهية واستعادة اللياقة البدنية.
وبعدما قرر التقاعد هذا العام، اختار شينو في أكتوبر أن يعهد إلى جورج غايتانوس الذي كان يعمل معه منذ العام 2013 بتأمين استمرارية "طريقة شينو".
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