داود أوغلو يتهم أردوغان بالفساد وخيانة تركيا 

جدة - نرمين السيد - وقال داود أوغلو فى مقطع فيديو نشره على "تويتر"، إن "أردوغان خان الأمانة، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر"، مطالبا إياه بالعودة إلى رشده.
وأضاف أوغلو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذه البورصة ملك تركيا وليست ملكية خاصة لك".
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