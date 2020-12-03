داود أوغلو يتهم أردوغان بالفساد وخيانة تركيا 

جدة - نرمين السيد - وقال داود أوغلو فى مقطع فيديو نشره على "تويتر"، إن "أردوغان خان الأمانة، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر"، مطالبا إياه بالعودة إلى رشده.

وأضاف أوغلو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذه البورصة ملك تركيا وليست ملكية خاصة لك".